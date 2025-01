Bei der Handball-WM 2025 kommt es heute zum Duell zwischen Deutschland und Tunesien. Wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Am 3. Hauptrundenspieltag begegnen sich bei der Handball-WM 2025 Deutschland und Tunesien. Die Partie beginnt am heutigen Samstag, den 25. Januar, um 20.30 Uhr im Jyske Bank Boxen in Herning, Dänemark.

Wer die Begegnung heute live im TV und Livestream zeigt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.