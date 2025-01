Deutschland spielt heute bei der Handball-WM gegen die Schweiz. Wir verraten Euch, ob die ARD oder das ZDF das Spiel live im TV und Livestream zeigt.

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht am heutigen Freitag, 17. Januar, das zweite Vorrundenspiel an. Der Gegner in der Arena Jyske Bank Boxen in Hering (Dänemark) ist ab 20.30 Uhr die Schweiz, die zum Auftakt 17:17 gegen Tschechien spielte, während Deutschland gegen Polen gewann.

Doch wer überträgt die Partie? ARD oder ZDF? Wir klären auf!