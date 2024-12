MLS: Lionel Messi von Inter Miami für Newcomer-Award nominiert

Lionel Messi ist für die Auszeichnung "MLS Newcomer of the Year" nominiert worden, obwohl er für seinen neuen Verein Inter Miami bislang lediglich ...

Lionel Messi ist für die Auszeichnung "MLS Newcomer of the Year" nominiert worden, obwohl er für seinen neuen Verein Inter Miami bislang lediglich sechs Spiele in der US-amerikanischen Liga absolviert hat.

Die insgesamt drei Finalisten wurden durch eine Abstimmung von MLS-Spielern, MLS-Klubmitarbeitern (Trainer, technische Direktoren/Geschäftsführer) und Medienvertretern bestimmt. Neben dem Argentinier sind auch Giorgios Giakoumakis von Atlanta United und Eduard Lowen von St. Louis City im Finale um die Auszeichnung.

Messi wechselte erst im vergangenen Sommer-Transferfenster von Paris Saint-Germain zu Inter Miami. In der MLS brauchte der argentinische Weltmeister nur wenig Anlaufzeit. In insgesamt 14 Partien für den Klub aus Florida erzielte er elf Treffer und gab fünf Assists.