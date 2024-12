Lionel Messi statt Erling Haaland beim Ballon d'Or? Für Premier-League-Stürmer "ein Skandal"

Lionel Messi beim Ballon d'Or vor Erling Haaland? Für Michail Antonio wäre das "ein Skandal".

Am Montag wird in Paris der Ballon d'Or vergeben. Lionel Messi von Inter Miami könnte dort zum achten Mal ausgezeichnet werden. Für West Ham Uniteds Stürmer Michail Antonio wäre das überhaupt nicht nachvollziehbar, er sieht den ehemaligen BVB-Star Erling Haaland (Manchester City) als würdigen Gewinner.

Im Footballer's Football Podcast erklärte Antonio: "Mir ist klar, dass Messis Gewinn des WM-Titels eine große Sache ist. Aber man kann nicht eine Mannschaft übersehen, die das Triple gewonnen hat und den Rekordbeitrag, den Haaland dabei geleistet hat. Er verdient den Ballon d'Or. Falls er ihn nicht bekommt, wäre das ein Skandal."

Ähnlich äußerte sich auch Newcastle Uniteds Angreifer Callum Wilson (31): "Man darf Haalands Leistungen in der letzten Saison einfach nicht übersehen. Wenn man die Länderspiele wegnimmt und sich die Zahlen anschaut - dann sollte er gewinnen."

Ballon d'Or: Auch Kylian Mbappé ist ein Kandidat

Neben Vize-Weltmeister Kylian Mbappé (24, PSG) gelten Haaland und Messi als die aussichtsreichsten Kandidaten auf den Gewinn des Ballon d'Or.

Die spanische Sport berichtete in der vergangenen Woche, das Rennen sei bereits entschieden und Messi habe sich durchgesetzt.

Messi hat mit Inter Miami die Playoffs verpasst, die Saison ist für ihn auf Klubebene bereits beendet. Nach einer Tour durch China wird er noch zwei Spiele mit der argentinischen Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation absolvierten. Haaland trifft derweil mit City am Mittwoch in der Champions League auf die Young Boys Bern, ehe am Wochenende in der Premier League das Derby gegen Man United ansteht.