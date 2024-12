Kylian Mbappé von PSG will nicht über seine Zukunft sprechen: "Kein Öl ins Feuer gießen"

Kylian Mbappé von PSG verspürt weiter keine große Lust, über seine Zukunft oder die Vorkommnisse des vergangenen Sommers zu sprechen.

Nach seinem Dreierpack beim 3:0-Sieg von Paris Saint-Germain gegen Stade Reims erklärte der 24-Jährige, der in den letzten Wochen kaum Interviews gegeben hat, mit Blick auf die Medien: "Ob ich meinen Frieden mit dem letzten Sommer gemacht habe? Am wichtigsten ist doch das Fußballspielen. Den Rest macht Ihr sehr gut. Ich will darüber nicht sprechen und kein Öl ins Feuer gießen. Es wird ohnehin schon zu viel geredet."

Mbappé entschied sich im vergangenen Sommer dazu, eine Option auf eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags in Paris verstreichen zu lassen. Das führte dazu, dass er zeitweise nicht mit der ersten Mannschaft trainieren durfte. Nach einem Gespräch mit Klubchef Nasser Al-Khelaifi wurde er allerdings begnadigt.

Al-Khelaifi hofft weiter, den Vertrag mit Mbappé noch zu verlängern. Einen ablösefreien Abgang des Superstars nannte der Präsident vor einigen Monaten "unmöglich".

Lange Zeit galt Real Madrid als klarer Favorit auf eine Verpflichtung des Stürmers, laut eines Medienberichts haben sich die Blancos allerdings gegen einen Transfer Mbappés entschieden. Englands Rekordmeister Manchester United soll sich derweil Hoffnungen machen und auch der FC Liverpool wird immer wieder als möglicher neuer Klub des Weltmeisters von 2018 genannt.

Mbappé wechselte 2017 von der AS Monaco zu PSG, mittlerweile ist er Rekordtorjäger des Ligue-1-Serienmeisters. In 274 Partien markierte er 224 Treffer. Dazu lieferte er noch 99 Assists.