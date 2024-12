EM-Qualifikation: Israel muss im November vier Spiele bestreiten

Israels Nationalmannschaft muss im November gleich vier EM-Qualifikationsspiele bestreiten. Das beschloss die UEFA nach der Absage aller für Oktobe...

Israels Nationalmannschaft muss im November gleich vier EM-Qualifikationsspiele bestreiten. Das beschloss die UEFA nach der Absage aller für Oktober geplanten Begegnungen des vom Terrorangriff der Hamas erschütterten Landes.

Israel spielt nun am 12. (im Kosovo), 15. (gegen die Schweiz), 18. (gegen Rumänien) und 21. November (in Andorra). Wo die Heimspiele ausgetragen werden, ist noch offen.

Weil der ursprüngliche Abstellungszeitraum nur vom 13. bis 21. November gilt, gibt es für die Partie im Kosovo eine Ausnahme: Klubs, die keinem der beteiligten Verbände angehören, müssen nur einen Spieler abstellen.

Israel spielt in der Gruppe I, in der noch keine Mannschaft das Ticket für das Turnier in Deutschland sicher hat.

Die UEFA hatte zuletzt alle Spiele unter ihrer Zuständigkeit in Israel auf unbestimmte Zeit verschoben. Betroffen war auch das ursprünglich für den 17. Oktober angesetzte Qualifikationsspiel zur U21-EM zwischen Israel und Deutschland, für das es noch keinen neuen Termin gibt.