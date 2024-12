London vs. London, in der Premier League kommt es heute zum Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal. Wer die Partie im TV und Livestream z...

London vs. London, in der Premier League kommt es heute zum Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal. Wer die Partie im TV und Livestream zeigt? Das erfahrt Ihr im Folgenden!

Am heutigen Samstagabend kommt es in der Premier League zu einem richtigen Leckerbissen: um 18.30 Uhr empfängt der FC Chelsea zuhause den FC Arsenal. Christopher Kavanagh wird das Geschehen an der Stamford Bridge leiten.

Kai Havertz ist mit den Gunners bei seinem ehemaligen Team zu Gast. Während der Deutsche selbst holprig in die Saison gestartet ist, läuft es für seine Mannschaft hervorragend: mit 20 Punkten trennt sie nur die Tordifferenz von der Tabellenführung. Chelsea hingegen hängt mit elf Zählern im Mittelfeld der Premier League fest.

Aber wo läuft Chelsea vs. Arsenal denn heute im TV und Livestream? In diesem Artikel werdet Ihr schlauer.

FC Chelsea vs. FC Arsenal heute live im Free-TV, Premier League: Wer zeigt / überträgt das London Derby im TV und Livestream?

Premier League - das bedeutet Sky! Auch das Londoner Derby zwischen den Blues und Arsenal läuft auf Sky Sport Premier League, und zwar ab 18 Uhr, wenn die Vorberichte anfangen. Florian Schmidt-Sommerfeld wird als Kommentator im Einsatz sein.

Online gibt es den Spaß selbstverständlich auch - der Pay-TV-Sender bietet zwei Wege, sein Programm im Stream zu verfolgen: SkyGo und WOW. Beide sind mit Kosten verbunden.

getty

FC Chelsea vs. FC Arsenal heute live im Free-TV, Premier League: Der Liveticker von SPOX

Wenn Ihr das Ganze lieber in Schriftform verfolgen möchtet, könnt Ihr das bei uns tun - wir begleiten die Premier League nämlich im Ticker! So müsst Ihr nichts verpassen:

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Chelsea vs. FC Arsenal.

FC Chelsea vs. FC Arsenal heute live im Free-TV, Premier League: Voraussichtliche Aufstellungen

Chelsea: Sanchez - Gusto, Silva, Colwill, Cucurella - Caicedo, Gallagher - Sterling, Enzo, Mudryk - Jackson

Sanchez - Gusto, Silva, Colwill, Cucurella - Caicedo, Gallagher - Sterling, Enzo, Mudryk - Jackson Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Partey, Rice, Ödegaard - Saka, Jesus, Martinelli

FC Chelsea vs. FC Arsenal heute live im Free-TV, Premier League: Wichtigste Infos

Spiel : FC Chelsea vs. FC Arsenal

: FC Chelsea vs. FC Arsenal Wettbewerb: Premier League

Premier League Datum : Samstag, 21. Oktober 2023

: Samstag, 21. Oktober 2023 Uhrzeit : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Austragungsort : Stamford Bridge (London)

: Stamford Bridge (London) TV : Sky

: Livestream: SkyGo, WOW

Premier League, 9. Spieltag: Die aktuelle Tabelle