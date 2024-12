FC Chelsea - "Hoffentlich lässt er mich nicht fallen": Cole Palmer erklärt Flaschenwurf auf Trainer Mauricio Pochettino

Dass der FC Chelsea den Sieg gegen Arsenal noch aus der Hand gab, ärgerte Cole Palmer sehr. Trainer Mauricio Pochettino bekam vom Frust auch etwas ab.

Chelseas Offensivspieler Cole Palmer hat verraten, dass er bei Arsenals Ausgleichstreffer beim 2:2 im Derby am Samstag seinen Trainer Mauricio Pochettino mit einer aus Frust weggeworfenen Flasche traf.

"Als sie ihr zweites Tor erzielten, trank ich gerade etwas", sagte der kurz vor dem 2:2 ausgewechselte Palmer im Interview mit Chelsea offizieller Webseite. "Ich warf die Flasche weg, wie man es in so einem Moment eben macht, schaute aber nicht wohin ich warf. Dann sah ich, wie sie sich langsam drehte und den Trainer traf. Ich sagte Sorry und entschuldigte mich nach dem Spiel noch einmal ausführlich bei ihm. Hoffentlich lässt er mich dafür nicht fallen", witzelte der 21-Jährige.

Palmer hatte Chelsea in der 15. Minute per Elfmeter in Führung gebracht, später erhöhte Mykhaylo Mudryk auf 2:0. Tore von Declan Rice und schließlich Leandro Trossard sorgten in der Schlussviertelstunde aber dafür, dass die Blues den Derbysieg doch noch aus der Hand gaben.

Zu seinem Verhältnis zu Pochettino führte Palmer indes aus: "Wir kommen gut miteinander klar. Ich versuche, ihm jeden Tag im Training zu zeigen, was ich drauf habe. Er gibt uns sehr viel Vertrauen, daher will ich hart arbeiten und es ihm zurückzahlen."

Palmer, im Sommer für 47 Millionen Euro von Manchester City gekommen, hat bislang sieben Pflichtspiele für Chelsea absolviert. Dabei gelangen dem englischen U21-Nationalspieler zwei Tore und zwei Assists.