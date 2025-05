Energie Cottbus vs. FC Ingolstadt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der 3. Liga im TV und Livestream?

Finaler Spieltag in Liga 3! Energie Cottbus empfängt zu Hause den FC Ingolstadt. Wo Ihr die Partie live sehen könnt, lest Ihr hier bei SPOX.

Die Saison 2024/25 in der 3. Liga kommt heute zu einem Ende! Energie Cottbus empfängt heute, Samstag (17. Mai), am 38. und letzten Spieltag den FC Ingolstadt. Cottbus hat den Relegationsplatz in der eigenen Hand, mit einem Sieg sichert man sich die Aufstiegschance. Für Ingolstadt geht es nicht mehr um viel, die Schanzer sind im sicheren Tabellenmittelfeld.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Energie Cottbus vs. Ingolstadt heute live im TV und Livestream:

MagentaSport ist das zuhause der dritten Liga! Nur hier findet Ihr alle Partien, so auch exklusiv das Duell zwischen Cottbus und Ingolstadt. Jedoch müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Bei OneFootballTV benötigt Ihr kein Abo, hier könnt Ihr den Stream des Spiels von MagentaSport für eine Gebühr von 4,99€ empfangen.

Energie Cottbus vs. Ingolstadt heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Energie Cottbus vs. Ingolstadt

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 38

Datum: 17. Mai 2025

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: LEAG Energie Stadion (Cottbus)

TV & Livestream: MagentaSport, OneFootballTV

Energie Cottbus vs. Ingolstadt heute live: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag