Der BVB kämpft am 34. Spieltag um den Einzug in die Königsklasse und empfängt heute Holstein Kiel. SPOX verrät Euch, wer die Partie live überträgt.

Am heutigen Samstag, dem 17. Mai, empfängt Borussia Dortmund am 34. Spieltag der Bundesliga Holstein Kiel. Für die Gäste aus dem Norden geht es um nichts mehr – seit dem vergangenen Spieltag steht ihr Abstieg fest.

Der BVB hingegen kämpft noch um den Einzug in die Champions League: Gewinnt die Mannschaft von Niko Kovac mit mindestens zwei Toren Unterschied, ist ihr die Qualifikation für die Königsklasse nicht mehr zu nehmen. Ob das gelingt, erfahren wir ab 15:30 Uhr im Signal Iduna Park.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

BVB vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem BVB und Holstein Kiel seht ihr heute live und exklusiv bei Sky!

Ab 15:15 Uhr beginnt die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 3 HD – kommentiert wird das Spiel von Martin Groß.

Fans, die lieber die Konferenz schauen wollen, können auf Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 2 HD oder Sky Sport Top Event einschalten.

Im Livestream seid ihr über SkyGo oder WOW dabei. Für den Empfang von Sky ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

BVB vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream? - Liveticker bei SPOX

Etwa eine Stunde vor Anpfiff startet unser Liveticker zur Partie. Kann der BVB doch noch in die Champions League einziehen? SPOX ist live dabei!

Hier geht’s zum Liveticker der Partie BVB vs. Holstein Kiel.

BVB vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. Holstein Kiel

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 34

Datum: 17. Mai 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

BVB vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 34. Spieltag