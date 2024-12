Eigentlich war für kommenden Freitag ein Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen geplant, aber findet es angesichts der Länder...

Eigentlich war für kommenden Freitag ein Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen geplant, aber findet es angesichts der Länderspielpause überhaupt statt? SPOX liefert die Antwort.

Der 8. Spieltag der Bundesliga soll durch die Begegnung Borussia Dortmund vs. Werder Bremen eröffnet werden - wie für Freitagsspiele üblich, um 20.30 Uhr. Dortmund hat Heimrecht, Schauplatz wäre also der Signal-Iduna-Park.

So viel zum eigentlichen Plan, aber wird der auch so umgesetzt? Oder wird die Partie aufgrund der abgestellten Nationalspieler der Dortmunder verschoben? Das beantwortet dieser Artikel.

BVB: Spielt Borussia Dortmund trotz Deutschland vs. Mexiko am Freitag gegen Werder Bremen?

Schon seit Längerem herrscht angesichts des Duells zwischen den Schwarz-Gelben und Bremen Unmut - vor allem in den Reihen der Dortmunder. Der Grund: Das DFB-Team weilte auf einer USA-Reise, mit dabei natürlich einige BVB-Akteure wie etwa Mats Hummels, Niklas Süle oder Niclas Füllkrug. Noch am Mittwoch mussten sie sich in Philadelphia mit Mexiko messen (2:2), nur zwei Tage später steht das Bundesligaspiel an.

"Wir haben einfach einen Nachteil bei der Anzahl an Spielern, die wir abstellen", kritisierte Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber der Bild, er hätte die Partie lieber verschoben. Das Angebot der DFL, den anschließenden Sonntag als Ausweichtermin zu nehmen, schlug Dortmund ebenfalls aus. "Das macht für uns auch keinen Sinn", erklärte Kehl mit Sicht auf die bevorstehende Champions-League-Woche.

Nun bleibt es also beim Freitag - und was ist mit den BVB-Spielern? Die flogen nicht mit dem Rest der Nationalmannschaft zurück, sondern direkt am Mittwochnachmittag - im Privatjet. So hatten Julian Brandt und Co. genügend Zeit zur Regeneration.

Bundesliga, Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Übertragung im TV und Livestream

