BVB: "Werden das nicht so stehenlassen!" Edin Terzic vor Wochen der Wahrheit für Borussia Dortmund kämpferisch

Borussia Dortmund startet gegen Borussia Mönchengladbach in die Wochen der Wahrheit. Die Unruhe ist groß.

Edin Terzic gibt sich zum Start in die Wochen der Wahrheit kämpferisch. "Wir werden das nicht so stehenlassen", sagte der angeschlagene Trainer des Vizemeisters Borussia Dortmund nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Ligaspielen.

"Wir haben die Dinge klar angesprochen. Es geht darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen und zu zeigen", fügte Terzic vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr bei Sky und im LIVETICKER) an.

Ansonsten droht ein Herbst-Blues. Zehn Punkten hechelt der ambitionierte BVB Spitzenreiter Bayer Leverkusen bereits hinterher. Das Schicksal in der Champions League entscheidet sich in den schweren Begegnungen beim AC Mailand und gegen Paris St. Germain.

Im Pokal wartet die knifflige Aufgabe beim VfB Stuttgart. Dort waren die Dortmunder in der Liga vor der Länderspielpause erschreckend chancenlos (1:2). "Jetzt startet der nächste Block mit acht Spielen in 24 Tagen. Das wird richtig intensiv", sagte Terzic.

BVB: Terzic hofft, "dass wir keinen Wachmacher brauchen"

Danach wissen die auf Platz fünf abgerutschten Borussen, wo die Reise hingeht. Im schlechtesten Fall hat die Mannschaft am Jahresende in allen Wettbewerben keine realistischen Titelchancen mehr.

Die ohnehin schon vorhandene Unruhe würde weiter wachsen. Auch Terzic dürfte dann noch mehr in den Fokus der Kritik geraten. Auf die vergangenen Schwächeperioden hat der Coach allerdings immer die richtige Antwort gegeben.

Die Leistungen in der Liga waren aber zuletzt ernüchternd. Es mangelte an spielerischen Lösungen, es fehlten Leidenschaft und Gegenwehr. Daher müsse man gegen die formstarken Gladbacher "anders in das Spiel reinkommen".

Terzic wünscht sich, "dass wir keinen Wachmacher brauchen". Und mehr defensive Stabilität. Neun Gegentore in den vergangenen drei Begegnungen waren einfach zu viel.

getty

BVB - Terzic über Nmecha: "Braucht komplette Ruhe"

Allerdings hatte der BVB-Trainer am Donnerstag eine schlechte Nachricht zu verkünden. Nationalspieler Felix Nmecha fällt mit Hüftproblemen für den Rest des Jahres aus.

"Er braucht komplette Ruhe", sagte Terzic. Eine Operation sei zwar nicht erforderlich, aber: "Es ist eine ungünstige Stelle, wo man wenig mit Therapien machen kann."

Dafür steht der zuletzt fehlende Kapitän Emre Can zur Verfügung. Er könnte wieder für die notwendige Aggressivität und Zweikampfhärte sorgen. Denn obwohl der BVB die vergangenen zehn Pflichtspiele im Signal Iduna Park gegen die Gladbacher gewonnen hat, will sich Terzic darauf "nicht verlassen".

Wenn man sich die jüngsten Leistungen und Ergebnisse anschaue, dann seien sie sehr stabil unterwegs, so Terzic über die Gladbacher: "Wir wissen um die Stärke des Gegners."