Bayer Leverkusen und Qarabag Agdam stehen sich heute in der Europa League gegenüber. SPOX zeigt, wie sich das Gruppenspiel live im Free-TV und Live...

Bayer Leverkusen und Qarabag Agdam stehen sich heute in der Europa League gegenüber. SPOX zeigt, wie sich das Gruppenspiel live im Free-TV und Livestream verfolgen lässt.

In der Europa League geht es am heutigen Donnerstag, den 26. Oktober, mit dem 3. Spieltag weiter. Eine von insgesamt 15 Paarungen wird dabei mit Bayer Leverkusen und Qarabag Agdam gebildet. Der Bundesliga-Tabellenführer und der Zweite aus Aserbaidschan stehen sich um 21 Uhr in der Leverkusener BayArena gegenüber.

Aus Sicht des Bayer-Trainers Xabi Alonso gilt es heute die Tabellenführung zu verteidigen. Dies wird nicht einfach, da Qarabag wie Leverkusen in zwei Gruppenspielen bislang noch keinen Punkt liegen gelassen hat. Die Werkself führt die Gruppe H daher nur hauchdünn vor Qarabag an.

Europa League: Die heutigen Spiele des 3. Spieltags

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Do., 26.10. 18.45 Uhr Olympiakos Piräus West Ham United Do., 26.10. 18.45 Uhr TSC Backa Topola SC Freiburg Do., 26.10. 18.45 Uhr Olympique Marseille AEK Athen Do., 26.10. 18.45 Uhr Sparta Prag Glasgow Rangers Do., 26.10. 18.45 Uhr Aris Limassol Real Betis Sevilla Do., 26.10. 18.45 Uhr Sturm Graz Atalanta Bergamo Do., 26.10. 18.45 Uhr Rakow Tschenstochau Sporting Lissabon Do., 26.10. 18.45 Uhr Molde FK BK Häcken Do., 26.10. 21.00 Uhr Brighton & Hove Albion Ajax Amsterdam Do., 26.10. 21.00 Uhr FC Liverpool FC Toulouse Do., 26.10. 21.00 Uhr Union Saint-Gilloise Linzer ASK Do., 26.10. 21.00 Uhr Panathinaikos Athen Stade Rennes Do., 26.10. 21.00 Uhr AS Rom Slavia Prag Do., 26.10. 21.00 Uhr Sheriff Tiraspol Servette Genf Do., 26.10. 21.00 Uhr Bayer Leverkusen Qarabag Agdam

getty

Bayer Leverkusen vs. Qarabag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Leverkusen gegen Qarabag gehört zu den wenigen Europa-League-Spielen, die live im Free-TV übertragen werden. Dieser Aufgabe hat sich der Privatsender RTL angenommen, der heute um 20.45 Uhr damit beginnt, Vorberichte zum Duell auszustrahlen. Dabei wird folgendes Personal eingesetzt:

Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Moderation: Laura Papendick

Laura Papendick Kommentatoren: Marco Hagemann und Steffen Freund

Doch mit der Free-TV-Übertragung endet es noch nicht. Parallel dazu ist die Partie nämlich auch im Livestream bei RTL+ zu sehen. Der Zugang zum Spiel ist dort mit einem Abonnement und damit auch mit Kosten verbunden. Das RTL+-Premium-Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro.

Bei RTL+ werden heute weitere fünf Einzelspiele aus der Europa League angeboten, dazu auch eine Konferenz.

Bayer Leverkusen vs. Qarabag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Wer keine Möglichkeit hat, RTL oder RTL+ zu nutzen, kann immer noch auf den Liveticker von SPOX ausweichen, der das Geschehen auf dem Rasen genau beschreibt.

Hier geht es zum Liveticker Bayer Leverkusen vs. Qarabag Agdam.

Bayer Leverkusen vs. Qarabag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Qarabag Agdam

Bayer Leverkusen vs. Qarabag Agdam Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: 26. Oktober 2023

26. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: BayArena (Leverkusen)

BayArena (Leverkusen) Free-TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Die Tabelle der Gruppe H