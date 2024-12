Cottbuser Clemens Fandrich erhält Profivertrag

Energie Cottbus hat Mittelfeldspieler Clemens Fandrich mit einem Drei-Jahres-Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige war zu Saisonbeginn aus der ...

Energie Cottbus hat Mittelfeldspieler Clemens Fandrich mit einem Drei-Jahres-Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige war zu Saisonbeginn aus der U 19 zum Profikader gestoßen.

Eigengewächs Clemens Fandrich hält dem Zweitligisten Energie Cottbus bis zum Jahr 2013 die Treue. Das 18 Jahre alte Nachwuchstalent unterzeichnete am Mittwoch einen Drei-Jahres-Profivertrag in der Lausitz. Der Mittelfeldspieler schaffte zu Beginn der Saison den Sprung aus dem Team der U-19-Bundesligamannschaft in den Zweitliga-Kader und erzielte in fünf Einsätzen ein Tor.

Derweil sprüht Trainer Claus-Dieter Wollitz bereits vor Vorfreude auf das anstehende Derby bei Union Berlin am Freitag. "Das wird eine besondere Atmosphäre, ich erwarte ein emotionales Spiel", sagte der 44-Jährige. Wahrscheinlich verzichten muss Wollitz in der Hauptstadt auf Innenverteidiger Igor Mitreski (Achillessehnenprobleme) und Stürmer Sergiu Radu (Magen-Darm-Grippe).