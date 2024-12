In der 2. Bundesliga steht heute das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SV Elversberg auf dem Plan. Ihr wollt wissen, wer die Partie live i...

In der 2. Bundesliga steht heute das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SV Elversberg auf dem Plan. Ihr wollt wissen, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt? Hier folgt die Antwort.

Der etwas kriselnde 1. FC Magdeburg will ausgerechnet gegen den formstarken SV Elversberg wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Die beiden Mannschaften stehen sich am heutigen Sonntag, den 29. Oktober, in der 2. Bundesliga gegenüber. Das Spiel in der MDCC-Arena in Magdeburg wird um 13.30 Uhr angestoßen.

Während die Magdeburger bereits seit fünf Runden ohne Sieg sind, haben sich die Saarländer einen Lauf von sechs Spielen ohne Niederlage erspielt.

getty

1. FC Magdeburg vs. SV Elversberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, stattdessen werdet Ihr beim Pay-TV-Sender Sky fündig. Dort wird das Einzelspiel nämlich auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 (HD) übertragen. Die Vorberichterstattung geht dabei um 13 Uhr, eine halbe Stunde vor Anpfiff also, los. Das Spielgeschehen selbst wird danach von Heiko Mallwitz kommentiert.

Auch ein Livestream wird zu Magdeburg vs. Elversberg angeboten, auch dafür ist Sky verantwortlich. Was benötigt wird, damit dieser freigeschaltet wird, ist entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW.

Um auch die parallel laufenden Spiele der 2. Bundesliga mitzunehmen, bietet der Pay-TV-Sender auch eine Konferenz an, die natürlich auch Magdeburg vs. Elversberg beinhaltet. Diese findet Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event vor.

Bei OneFootball kann man das Einzelspiel erwerben, ein Abo ist dabei nicht nötig, jedoch eine Zahlung für das Spiel selbst.

1. FC Magdeburg vs. SV Elversberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Wir beschreiben das Spielgeschehen in Form eines Livetickers mit. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Magdeburg geschieht.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SV Elversberg.

1. FC Magdeburg vs. SV Elversberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

1. FC Magdeburg: Reimann - Lawrence, Elfadli, Heber - Bockhorn, Gnaka, Krempicki, Bell Bell - Ceka, Schuler, Atik

Reimann - Lawrence, Elfadli, Heber - Bockhorn, Gnaka, Krempicki, Bell Bell - Ceka, Schuler, Atik SV Elversberg: Kristof - Vandermersch, Sickinger, Jäkel, Neubauer - Fellhauer, S. Sahin - Wanner, Rochelt - Stock, Schnellbacher

1. FC Magdeburg vs. SV Elversberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. SV Elversberg

1. FC Magdeburg vs. SV Elversberg Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 11

11 Datum: 29. Oktober 2023

29. Oktober 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: MDCC-Arena (Magdeburg)

MDCC-Arena (Magdeburg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 11. Spieltag