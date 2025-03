Zweitklassigkeit statt Real Madrid: Der Absturz eines ehemaligen BVB-Spieler hält immer weiter an

Reinier kam mit großen Lorbeeren und für viel Geld zu Real Madrid. Nun spielt der Ex-Dortmunder in der 2. Liga und steht vor einer ungewissen Zukunft.

"Er ist extrem talentiert. Ich sehe ihn als eine '10' - ein Kaka", sagte der ehemalige brasilianische U17-Trainer Guilherme Dalla Dea gegenüber der FIFA, als er zur Entwicklung von Reinier Jesus im Juli 2019 befragt wurde. "Ich sehe diese Eigenschaften bei Reinier. Er liebt es, in den Strafraum zu gehen und Tore zu schießen. Er schießt auch Tore von außerhalb des Strafraums. Ich habe so viel Vertrauen in ihn. Ich glaube fest daran, dass wir ihn im Ausland auf einem sehr hohen Niveau spielen sehen werden."