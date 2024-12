Keine Trips zu den Nationalteams: Zwei Spieler des FC Bayern München sind verletzt

Dayot Upamecano fällt für die anstehende Länderspielpause verletzt aus. Auch Mathys Tel wird der französischen U21 wohl nicht zur Verfügung stehen.

Für den FC Bayern München geht es auch nach dem Last-Minute-Treffer von Omar Marmoush zum 3:3-Endstand gegen Eintracht Frankfurt bitter weiter. Wie die L'Èquipe berichtet, tritt Mathys Tel seine Reise zu Frankreichs U21-Nationalmannschaft aus Verletzungsgründen nicht an, während Dayot Upamecanos verletzungsbedingter Ausfall vom französischen Verband bereits bestätigt wurde.

Upamecano hatte im Bundesligaspiel gegen Frankfurt am vergangenen Sonntag mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen und wurde daher in der 90. Spielminute ausgewechselt. Tests ergaben nach dem Spiel eine Verletzung im hinteren Oberschenkel. Der Innenverteidiger wird daher die Nations-League-Spiele der französischen Nationalmannschaft gegen Israel am 10. Oktober und gegen Belgien am 14. Oktober verpassen. Als Ersatz für Upamecano wurde Loïc Badé nachnominiert.