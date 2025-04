Aus Italien und Frankreich: Zwei neue Klubs offenbar an BVB-Star Youssoufa Moukoko dran

Nachdem zuletzt Transfers zum OSC Lille und Olympique Marseille gescheitert waren, gibt es im Rennen um die Dienste des zweifachen deutschen Nationalspielers Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund zwei neue Interessenten.

Einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge soll der FC Genua, der Elfte der abgelaufenen Saison in Italiens Serie A, am Stürmer Interesse zeigen. Damit ist aber nicht Schluss: Wie Le Parisien berichtet, ist mit Stade Reims der nächste französische Klub an Moukoko interessiert. Demnach habe der Verein Gespräche mit der Spielerseite konkretisiert und man sei einer Einigung näher gekommen.

Auch Lille sei laut Ruhr Nachrichten weiterhin ein Thema, sollte sich der Ligue-1-Klub in der Champions-League-Qualifikation gegen Slavia Prag durchsetzen. Aus der Bundesliga soll es ebenfalls Anfragen geben, konkret wird die TSG Hoffenheim genannt. Moukoko strebe jedoch einen Wechsel ins Ausland an.