Zwei Länder ausgeschlossen: Manchester Uniteds Marcus Rashford sagt zu Mega-Angeboten angeblich Nein

Marcus Rashford darf Manchester United angeblich sofort verlassen. Doch der Engländer will sich seinen Klub wohl gut aussuchen.

Marcus Rashford von Manchester United hat angeblich drei große Angebote von Klubs aus Saudi-Arabien abgelehnt. Außerdem habe er auch keine Interesse an einem Wechsel in die Türkei. Das berichtet die englische Tageszeitung Daily Mail.

Die Offerten der Vereine aus der Saudi Pro League hätten bei Rashford zu einer Gehaltsverdopplung führen können: So hätte der Stürmer angeblich rund 40 Millionen Euro pro Jahr dort kassieren können. Doch Rashford wolle um seinen Platz in der englischen Nationalmannschaft kämpfen und haben sich deshalb dazu entschlossen, wenn überhaupt nur in eine größere Liga zu wechseln.