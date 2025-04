Zwei England-Legenden bestätigen irres Gerücht über nächsten Job von Jürgen Klopp

Gary Lineker, langjähriger englischer Nationalstürmer und heute Experte im Fernsehen, hat sich zu einem möglichen Engagement von Jürgen Klopp nach dessen selbst verkündeter Auszeit geäußert. Der 63-Jährige verriet dabei ein Gerücht, von dem er gehört habe und das auch Ex-Angreifer Alan Shearer, heute ebenfalls TV-Experte, bereits zu Ohren gekommen ist.

Im Podcast "The Rest Is Football" sagte Lineker: "Ich bin gespannt, was Jürgen Klopp als nächstes macht. Ich denke, er wird definitiv eine Auszeit nehmen, denn ich glaube, er meint es ernst, wenn er sagt, dass er keine Energie mehr hat."

Der 80-malige Nationalspieler der Three Lions weiter: "Man kann sehen, warum dieser Job so anspruchsvoll ist. In einem Jahr wird es einen Kampf um ihn geben. Oder man wird sich für ein Jahr lang oder so für ihn anstellen. Ich habe ein kleines Gerücht gehört, dass er am Ende vielleicht Präsident von Borussia Dortmund werden könnte, das wäre fantastisch."

Shearer, Stammgast des Podcasts, bestätigte dann, dass er das Gerücht rund um den BVB ebenfalls gehört hat.