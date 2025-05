Zunächst nur auf der Bank: Manuel Neuer muss bei möglichem Meisterstück des FC Bayern München auf Comeback verzichten

Erstmals seit knapp zwei Monaten ist Manuel Neuer wieder einsatzbereit. Auf dem Platz steht der Keeper allerdings nicht.

Zunächst ohne Manuel Neuer im Tor will Bayern München seine 34. deutsche Meisterschaft perfekt machen. Der 39-Jährige kehrt für das Bundesliga-Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) zwar nach wochenlanger Verletzungspause in den Kader zurück, nimmt jedoch vorerst auf der Bank Platz. Für ihn startet erneut Jonas Urbig, der ihn zuvor schon vertreten hatte.