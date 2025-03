Die Aufstockungen auf 32 und 48 Teilnehmer waren bereits umstritten. Womöglich kommt es bald noch dicker.

Im Weltverband FIFA macht die Idee die Runde, die Weltmeisterschaft 2030 noch einmal enorm zu vergrößern. Wie der Weltverband auf SID-Anfrage bestätigte, sei in der Sitzung des FIFA-Rates am Mittwoch der Vorschlag vorgebracht worden, das Teilnehmerfeld zur Feier des 100-jährigen Bestehens der WM auf 64 Teams aufzustocken. Zuvor hatte die New York Times darüber berichtet.