Philipp Lahm stärkt Manuel Neuer und spricht auch über Bayerns Entwicklung unter Vincent Kompany.

Sein langjähriger Kollege beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft Philipp Lahm hat Manuel Neuer gestärkt. In den vergangenen Monaten war immer wieder Kritik am mittlerweile 38-jährigen Keeper der Münchner aufgekommen.