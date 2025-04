ZDF oder ARD: Wer zeigt / überträgt BVB vs. Real Madrid Champions League Finale heute live im Free-TV und Livestream?

Im Finale der Champions League stehen sich heute Borussia Dortmund und Real Madrid gegenüber. Zeigt das Spektakel das ZDF oder die ARD im Free-TV? Hier kriegt Ihr die Antwort.

Borussia Dortmund hat am heutigen Samstag, den 1. Juni, die Möglichkeit, eine sonst enttäuschende Saison mit einem Sieg im Champions-League-Finale gegen Real Madrid noch in eine legendäre umzuwandeln. Einmal konnten die Schwarz-Gelben den prestigeträchtigen Henkelpott in die Höhe stemmen - 1997. Im Jahr 2013 scheiterte man im Finale am FC Bayern München, nun hat man wieder die Chance. Für Real Madrid hat sich der Einzug ins CL-Finale bereits zu 'Business as usual' entwickelt. Mit 14 Titeln hat kein Klub auch nur annähernd so viele wie Madrid.

Das Finale steigt um 21 Uhr im Wembley Stadium in London.