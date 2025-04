Als Geschenk für den Klub: Fans von Bayern München wollen Stadionhymne einsingen

Der "Club Nr. 12", die Vereinigung der organisierten Fans, will beim FC Bayern eine eigene Stadionhymne aufnehmen und etablieren.

Die organisierten Fans des FC Bayern München wollen eine eigene Stadionhymne aufnehmen und etablieren - den Rekordmeister sol das nichts kosten.

Der Club Nr. 12, eine Vereinigung aktiver Bayern-Fans, will den deutschen Rekordmeister mit einer Stadionhymne beschenken. Als Vorbild nimmt sich die Gruppierung andere europäische Topklubs wie den FC Liverpool oder AS Rom.

"Unser Wunsch ist es, eine Stadionhymne zu etablieren, die keine Vereinshymne ist, sondern ein Lied aus der Fankurve, das professionell und stilvoll vertont wird", kündigte der Club Nr. 12 am Samstag in einem Facebook-Post sein Vorhaben an. Dem FC Bayern fehle aktuell eine solche Hymne und "damit ein solches Ritual".

Dieser neue Ansatz löse die Problematik auf, "dass es nicht die eine Vereinshymne beim FC Bayern gibt". Dadurch schaffe man für den FC Bayern etwas Einmaliges.