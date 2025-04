Xabi Alonso, Pep Guardiola - oder doch Sebastian Hoeneß? Die besten Trainer der Saison 2023/24 im Ranking

Es war eine Saison voller Überraschungen, viele Trainer standen im Rampenlicht. Doch welcher Coach verdient die meiste Anerkennung für seine Arbeit?

Eine weitere aufreibende europäische Saison neigt sich dem Ende zu. Am Samstag steht noch der größte Titel des Jahres auf dem Spiel, wenn Real Madrid im Champions-League-Finale in Wembley auf Borussia Dortmund trifft. Für alle, die nicht dabei sind, ist es jedoch an der Zeit, Bilanz zu ziehen und über neun vergangene Monate harter Arbeit nachzudenken.

In ganz Europa wird die Saison 2023/24 als eine der außergewöhnlichsten Klubsaisons der jüngeren Vergangenheit in die Geschichte eingehen. Viele Mannschaften in den Top-5-Ligen spielten weit über ihren Möglichkeiten - einige gar in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Andere schrieben abseits des Rampenlichts ihre eigene Geschichte. Es war wahrlich eine Saison für den Außenseiter.

Doch wer sind die Trainer, die diese Erfolgsgeschichten inszeniert haben und ein besonderes Lob verdienen? SPOX rankt die 21 Manager in Europa, die den besten Job gemacht haben.