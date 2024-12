"Wut" als Antrieb? Robert Lewandowski analysiert Cristiano Ronaldos Torhunger

Cristiano Ronaldos "Wut" sei sein Antrieb dafür, auch mit 39 Jahren weiterzuspielen, sagt Lewy. CR7 habe "die Messlatte höher gelegt".

Vor dem Duell mit Portugal in der Nations League hat sich Robert Lewandowski zur Karriere von Cristiano Ronaldo geäußert. Er stellte die These auf, dass der Superstar seine lange und erfolgreiche Karriere seiner "Wut" zu verdanken habe.

"Was Cristiano betrifft, so hat er ein ums andere Mal Geschichte geschrieben und die Messlatte für alle um ihn herum immer höher gelegt. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten", sagte Lewandowski.

"Obwohl er alles oder zumindest fast alles erreicht hat und auf die 40 zugeht, ist sein Ehrgeiz ganz deutlich ungebrochen: Er wird [auf dem Platz] immer noch wütend und nervös, und das zeigt seinen großen Ehrgeiz", so der polnische Torjäger weiter.

Seine These: "Ich denke, wenn er diese Wut nicht in sich hätte, würde es vielleicht so aussehen, als spiele er nur noch zum Spaß. Aber er hat eindeutig immer noch den inneren Antrieb und macht körperlich einen sehr guten Eindruck. Das zeigt, dass der von ihm gewählte Weg erfolgreich war. Er wird zwar älter, aber seine Zahlen steigen weiter an und nicht umgekehrt. Natürlich ist er eine Ausnahme, und es gibt nur sehr wenige Ausnahmen wie ihn."