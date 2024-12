"Ich versuche, es zu verstecken": Star des FC Barcelona spricht über sein großes Laster

Wojciech Szczesny ist bekennender Raucher. Daran ändert für den Routinier auch sein überraschender Wechsel nach Katalonien nichts.

Neuzugang Wojciech Szczesny vom FC Barcelona will auch nach seinem Wechsel zum spanischen Vizemeister das Rauchen nicht aufgeben. Das verriet der polnische Torwart in einem langen Interview mit der Mundo Deportivo.

Angesprochen auf sein bekanntes Laster mit den Glimmstengeln sagte Szczesny: "Es sind Dinge, die ich in meinem Privatleben nicht ändere. Es geht niemanden etwas an, ob ich rauche." Der ehemalige Schlussmann von Juventus und Arsenal betonte, dass das Rauchen "keinen Effekt" auf seine Leistung habe, schließlich arbeite er deswegen "doppelt so hart auf dem Platz."

Wichtig war es Szczesny aber zu betonen: "Ich tue das nicht vor Kindern, weil ich kein schlechter Einfluss sein will. Manchmal fotografiert mich jemand hinter Bäumen, wo ich sie nicht sehen

kann. Das hängt nicht von mir ab. Ich versuche, es zu verstecken und es den Leuten nicht zu zeigen."

2020 verriet Szczesny, dass eine Zigarette in der Dusche nach einer 0:2-Niederlage gegen Southampton sein Ende als Keeper des FC Arsenal eingeläutet hatte.