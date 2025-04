EM 2024: Wo spielt die Türkei bei der Europameisterschaft in Deutschland? Städte, Stadien, Termine

Auch die Türkei nimmt an der bevorstehenden EM in Deutschland teil. Wo und wann die Türken ihre Spiele absolvieren, erfahrt Ihr hier.

Nach der katastrophalen Vorstellung bei der vergangenen pan-europäischen Europameisterschaft 2021, als man ohne Punkt und als Gruppenvierter aus dem Turnier flog, ist die Türkei bei der EM in Deutschland auf Wiedergutmachung aus. Das Team von Trainer Vincenzo Montella ist für das Turnier, das am 14. Juni beginnt, in der Gruppe F mit Georgien, Portugal und Tschechien auffindbar.