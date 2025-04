DFB-Team: Wo läuft Deutschland vs. Niederlande heute live im Free-TV und Livestream?

Die deutsche Nationalmannschaft kriegt es heute im Testspiel mit der Niederlande zu tun. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Mit einem starken 2:0-Sieg gegen Frankreich hat das DFB-Team am vergangenen Samstag das erste Testspiel des Jahres vor der Heim-EM erfolgreich gemeistert. Nun soll am heutigen Dienstag, den 26. März, gegen die Niederlande der zweite Sieg gegen eine Top-Mannschaft her.

Um 20.45 Uhr ertönt der Pfiff zum Anstoß, gespielt wird im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt.