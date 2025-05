Die WM-Qualifikation 2025/26 startet für das DFB-Team im September. Alle Infos zur Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung gibt’s hier.

Am Donnerstag, den 4. September, startet die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Durch das Erreichen der Nations-League-Finals tritt das DFB-Team in Gruppe A an und trifft dort auf die Slowakei, Nordirland und Luxemburg.

Wer die Partien mit deutscher Beteiligung überträgt, verrät Euch