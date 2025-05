Nach der Nations League, ist vor der WM-Qualifikation 2025/26. Alle wichtigen Informationen zum DFB-Team und der Quali findest du in diesem Artikel.

Während die deutsche Nationalmannschaft am 4. Juni zunächst bei den Nations-League-Finals um den Titel kämpft, richtet sich der Blick schon jetzt auf die WM-Qualifikation 2025/26. In Gruppe A stehen dem Team von Julian Nagelsmann einige interessante Gegner gegenüber. Den Auftakt macht am Donnerstag, den 4. September, das Auswärtsspiel in Bratislava gegen die Slowakei.