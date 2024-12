WM 2026, Termin Auslosung für die Qualifikation: Wann werden die Quali-Gruppen für die Weltmeisterschaft ausgelost?

In zwei Jahren findet in den USA, Mexiko und Kanada die Weltmeisterschaft statt. SPOX verrät, wann die Gruppen für die Qualifikation ausgelost werden.

Während in Deutschland noch die Europameisterschaft steigt, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf das nächste große Fußball-Turnier, die Weltmeisterschaft 2026, bereits auf Hochtouren. Das Turnier wird vom 11. Juni bis 26. Juli 2026 in gleich drei Staaten, den USA, Mexiko und Kanada, ausgetragen.

Bevor es in zwei Jahren jedoch so richtig losgehen kann, müssen sich die, zum ersten Mal in WM-Geschichte, 48 Nationen qualifizieren. Dank der Aufstockung dürfen 16 anstelle von 13 europäische Mannschaften teilnehmen.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wann die Quali-Gruppen für Europa ausgelost werden.