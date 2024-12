WM 2026 Qualifikation, Auslosung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung der Quali-Gruppen für die Weltmeisterschaft im TV und Livestream?

Die Auslosung der Qualifikation für die WM 2026 steht an. Wer überträgt die Ziehung der Quali-Gruppen für die Weltmeisterschaft live? SPOX verrät es.

Die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA liegt nicht mehr in allzu weiter Ferne. Deshalb werden am Freitag, dem 13. Dezember, die Qualfikationsgruppen ermittelt. Die Auslosung der European Qualifiers beginnt um 12 Uhr in Zürich (Schweiz).

Die Quali zur WM 2026 bestreiten insgesamt 54 Mannschaften, die aus fünf verschiedenen Lostöpfen gezogen werden.

Wer die Ziehung überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.