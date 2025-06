Deutschland verliert beide Spiele im Final Four der Nations League - und muss nun eine Hammergruppe bei der Weltmeisterschaft 2026 fürchten.

Die deutsche Nationalmannschaft musste im Final Four der Nations League zwei Niederlagen gegen Portugal und Frankreich hinnehmen. Was jedoch noch mehr schmerzen dürfte als der verpasste Titel, ist das Abrutschen in der FIFA-Weltrangliste.

Warum dem DFB-Team nun schwere Gruppengegner bei der WM 2026 drohen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.