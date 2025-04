"Wir vertrauen ihm blind": Bayern Star überhäuft Harry Kane nach völlig irrer Statistik mit Lob

Harry Kane avancierte beim 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg zum Matchwinner. Dafür erntet der Engländer Lob von Mitspieler Joshua Kimmich.

Der FC Bayern München hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und im Derby den FC Augsburg mit 3:0 besiegt. Harry Kane schoss dabei alle drei Tore für die Münchner, davon zwei Elfmeter - seinen 24. und 25. in Folge. Joshua Kimmich hat dafür nur lobende Worte übrig.

"Ich habe es noch nie gesehen, dass er einmal einen vorbeischießt. Wir vertrauen ihm blind, und er zahlt dieses Vertrauen absolut zurück. So einen Elfmeter zu schießen und reinzumachen ist schon auch eine Qualität. Es wird von außen als leicht angesehen, aber 25 in Folge zu machen, ist schon außergewöhnlich", sagte Kimmich nach dem Abpfiff im Interview mit DAZN.

Lange tat sich der FC Bayern schwer, das Bollwerk der Augsburger zu knacken, bis der Rekordmeister in der 63. Spielminute aufgrund eines klaren Handspiels von Mads Pedersen einen Elfmeter zugesprochen bekam, den Kane eiskalt verwandelte. In der Nachspielzeit wurde der Engländer dann selbst im Strafraum zu Fall gebracht - wieder gab es Elfmeter für die Bayern, wieder traf Kane, der Sekunden vor dem Abpfiff den Abend mit einem dritten Treffer noch veredelte.

"Das war so typisch Harry Kane. In der ersten Halbzeit war er die ganze Zeit nah dran, und irgendwann passiert was. Und dann schießt er innerhalb von 15 Minuten drei Tore. Er hatte viele Chancen, die er besser hätte nutzen können. Und trotzdem spielt er in 15 Minuten auf einmal alles perfekt. Und dann kann er sehr viele Tore schießen", lobte auch Trainer Vincent Kompany seinen Mittelstürmer nach dem Spiel.