"Wir sind einzigartig": Legende des FC Barcelona lästert nach Klatsche im Clasico über Real Madrid

Gerard Piqué meldete sich nach dem klaren 4:0 am Samstag in den sozialen Medien zu Wort - und betonte die Unterschiede zwischen beiden Klubs.

Ein Doppelschlag von Robert Lewandowski und späte Tore von Lamine Yamal und Raphinha im Santiago Bernabeu bauten den Vorsprung des FC Barcelona an der Tabellenspitze in Spanien aus. Anschließend wurde fleißig gelästert.

Der ehemalige Blaugrana-Verteidiger Gerard Piqué sonnte sich im klaren 4:0-Sieg seines Teams - und meldete sich in den sozialen Medien zu Wort, um die Einzigartigkeit Barcas zu betonten.

Der Tweet des 37-Jährigen lautete: "Wir [Barcelona] sind einzigartig. Sie können niemals wie wir sein. Mit all den jungen Spielern von La Masia. Was für ein Auftritt. Was für ein Stolz. ❤️."

Der Tweet sammelte bis zum Sonntagvormittag allein über 140.000 Likes.