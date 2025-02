"Wir sind das Original": Barça-Legende Gerard Piqué drängt mit Kings League auf den deutschen Markt und fordert Toni Kroos und Lukas Podolski

Gerard Piqué drängt mit seiner Kings League auf den deutschen Markt - und fordert so Toni Kroos heraus.

Auf dem Platz war Gerard Pique ein kompromissloser Zweikämpfer, nun grätscht der Ex-Weltmeister mit seiner Budenzauber-Liga Kings League in den deutschen Markt - und fordert damit Lukas Podolski und Toni Kroos heraus. "Deutschland hat für die Kings League eine Top-Priorität", sagte Pique zuletzt im OMR-Interview. Wann und wo in Deutschland gespielt wird, will der Spanier in Kürze bekannt geben.