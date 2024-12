Wirklich "kompletter Nonsens"? Wilde Spekulationen um David Alaba

Saison gelaufen? Droht sogar das Karriereende? Um David Alaba gibt es wilde Spekulationen.

"Es gibt nicht nur kein voraussichtliches Datum für die Rückkehr, sondern sie fangen bereits an zu denken, dass es möglich ist, Alaba in dieser Saison nicht mehr im Trikot von Real Madrid spielen zu sehen", sagte der Sportjournalist Edu Pidal vom spanischen Radiosender Onda Cero und meinte damit die Real-Verantwortlichen.

Vereinzelt wurde in Spanien sogar spekuliert, es bestehe die Gefahr, dass der 32-jährige Österreicher seine Karriere beenden muss. Diese Berichte seien aber "kompletter Nonsens", meinte Transferexperte Fabrizio Romano. Die Genesung des Innenverteidigers verlaufe nach Plan.