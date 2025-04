Wieso trägt der FC Bayern München im Bundesliga Topspiel gegen den BVB ein anderes Logo auf der Brust?

Der FC Bayern wird gegen den BVB am Samstag ein Sondertrikot mit neuem Logo tragen. Doch was ist der Grund dafür?

Im Rahmen des Bundesliga-Topspiels des 29. Spieltags stehen sich am Samstag, den 12. April, im Klassiker der FC Bayern München und Borussia Dortmund gegenüber. Um 18.30 Uhr pfeift Schiedsrichter Tobias Welz den Kracher an.

Für beide Vereine ist es das zweite Pflichtspiel innerhalb von wenigen Tagen. Der FC Bayern verlor am Dienstag sein Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand mit 1:2, Dortmund kassierte am Tag darauf gegen den FC Barcelona eine 0:4-Pleite.

Besonders der BVB hat harte Wochen vor sich. Um sich irgendwie noch für die Champions League zu qualifizieren, müssen in den letzten fünf Spielen Siege her. Fehler sind also nicht mehr erlaubt. Der FC Bayern hingegen kann mit einem Dreier am Samstag einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel machen.

Für dieses besondere Spiel gegen die Schwarzgelben wird der FC Bayern ein ganz spezielles Trikot mit einem anderen Logo auf der Brust tragen. SPOX verrät im Folgenden den Grund dafür.