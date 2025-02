Derbytime in der Bundesliga: Austria Wien und Rapid Wien stehen sich im 344. Wiener Derby gegenüber. Hier die Infos zur Übertragung in Österreich.

In der Österreichischen Bundesliga geht es am heutigen Sonntag (16. Februar) so richtig zur Sache. Das 344. Wiener Derby zwischen den Stadtrivalen Austria Wien und Rapid Wien steht an. Um 17 Uhr geht es in der Generali-Arena, der Heimstätte der Violetten, los. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison gewannen die Grün-Weißen mit 2:1.