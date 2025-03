"Wie sagt man dem GOAT, dass man ihn nicht mehr braucht?": Heftige Kritik an Cristiano Ronaldo nach Rekordspiel gegen Dänemark

CR7 stellt im Nations-League-Duell mit Dänemark mal wieder einen Rekord auf - und doch gibt es Kritik an seiner Leistung.

Portugals Medien haben nach dem Weiterkommen ihres Nationalteams in der Nations League mal wieder die Frage aufgeworfen, warum Cristiano Ronaldo immer noch für die Seleccao aufläuft, obwohl er mittlerweile schon 40 Jahre alt ist. Das Team von Trainer Roberto Martinez hatte sich am Sonntag in der Verlängerung gegen Dänemark (5:2 n.V.) durchgesetzt, wobei CR7 beim Stand von 0:0 einen Elfmeter in die Arme von Dänen-Keeper Kasper Schmeichel schob.