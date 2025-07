"Werte auch nach außen tragen": Kapitänin Giulia Gwinn läuft für DFB-Team auch bei EM mit Regenbogenbinde auf

Beim EM-Turnier läuft Deutschlands Kapitänin mit der bunten Binde auf. Bei den Männern hatte es 2022 viel Wirbel gegeben.

Giulia Gwinn kann ihre EM-Premiere als Kapitänin der deutschen Fußballerinnen kaum erwarten. "Es kribbelt schon, je näher es zum Start geht. Es brennen alle", sagte die Verteidigerin von Bayern München auf der ersten Pressekonferenz in der Schweiz und nahm den Titel ins Visier: "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal so zutiefst überzeugt war, dass wir was ganz Großes erreichen können."

Als Spielführerin wird Gwinn bei der EURO wie üblich mit der Regenbogenbinde am Arm auflaufen. "Unsere Mannschaft steht für so vieles. Also wollen wir genau diese Werte auch nach außen tragen, und es ist schön, dass wir das auf der Bühne machen dürfen", erklärte Gwinn.