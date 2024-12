Werder Bremen schafft Ausgleich in letzter Minute - Meister Leverkusen verschenkt Punkte

Nächster Rückschlag für den Meister: Trotz zweimaliger Führung kommt Leverkusen gegen Werder nicht über ein Remis hinaus.

Trotz des beeindruckenden Blitz-Comebacks von Victor Boniface hat Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga erneut einen Sieg verpasst. Bei Werder Bremen kam die Werkself im Topspiel am Samstagabend nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und verlor den Anschluss an die Spitzenplätze der Tabelle.

Eine Woche nach seinem glimpflich verlaufenen Autounfall traf Boniface in der 30. Minute für den Meister. Weil Marvin Ducksch (74.) und Romano Schmid (90.) aber auch das verrückte Eigentor von Felix Agu (78.) konterten, brachte Bayer schon wieder eine Führung nicht über die Ziellinie. Werder beendete seine Heimtor-Flaute.

Hochemotional hatte der milde Herbstabend begonnen, als das Stadion mit Applaus Abschied von der Vereinslegende Dieter Burdenski nahm - Werders Rekord-Bundesligaspieler war vor zweieinhalb Wochen verstorben.

Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso sah im Anschluss einen munteren Start in die Partie. Sturmtank Boniface, den der Spanier nach der Pause beim Champions-League-Spiel in Brest wieder starten ließ, näherte sich nach knapp drei Minuten erstmals im gegnerischen Strafraum dem Tor an, verzog aber deutlich. Die bessere Gelegenheit hatte wenig später Werder-Angreifer Ducksch - sein recht lascher Heber aus aussichtsreicher Position landete jedoch in den Armen von Lukas Hradecky (14.).