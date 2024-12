"Immer bis an die Kante": SC Freiburg stellt mit Sieg bei Werder Bremen Vereinsrekord ein

Dank Ritsu Doan hat der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga seinen Startrekord eingestellt.

Torheld Ritsu Doan schleppte sich nach dem Schlusspfiff erschöpft über den Rasen, dann nahm ihn sein Trainer Julian Schuster irgendwann in den Arm und wuschelte ihm liebevoll die Haare. Auch die Kollegen klatschten lachend mit dem Japaner ab.

Die Freiburger wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten - denn Doan sorgte schließlich mit seinem umjubelten Siegtreffer beim 1:0 (0:0) bei Werder Bremen für den eingestellten Startrekord des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga.

"Wir haben zwölf Punkte aus den ersten sechs Spielen geholt und sind auf einem sehr, sehr guten Weg", sagte Vincenzo Grifo bei Sky: "Wir haben eine gute Energie auf dem Platz, eine gute Atmosphäre, die wir schon immer hatten. Jeder geht immer bis an die Kante, jeder kämpft für den anderen. Das ist, was uns auszeichnet, das ist, was den SC Freiburg auszeichnet."

Und vorne hatten die Freiburger in Bremen wieder Doan, der 26-Jährige erlöste sein Team mit seinem Treffer in der 75. Minute - zuvor hatten die Freiburger aus ihrer Überlegenheit zu wenig gemacht.

Bremen blieb auch im dritten Heimspiel der Saison ohne eigenen Treffer. Und so feierten Doan und Co. mit den Freiburger Fans schon den vierten Saisonsieg. "Wir haben heute wirklich guten Fußball gezeigt", freute sich Grifo.