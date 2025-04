"Werde das austreiben, koste es, was es wolle": Hansi Flick knöpft sich nach Patzer des FC Barcelona seine Mannschaft vor

Hansi Flick hat seinen Spielern nach dem enttäuschenden 2:2 des FC Barcelona gegen Celta Vigo eine Wutrede gehalten.

In letzter Minute kassierte der FC Barcelona im Ligaspiel gegen Celta Vigo den Ausgleich. Trainer Hansi Flick reagierte Berichten zufolge sehr angefasst auf den Punktverlust und hielt in der Kabine eine Wutrede. Unmittelbar nach seiner Ansprache an die Spieler sagte Flick vor der Presse: "Es ging nicht nur um die letzten zehn Minuten. Es war das ganze Spiel. Wir haben ein wirklich schlechtes Spiel gemacht. Wir müssen ehrlich sein. Wenn man nur 80 oder 85 Prozent gibt, kann man nicht gewinnen. Was ich gesehen habe, darf nicht wahr sein."

Er werde diese Nachlässigkeiten aus der Mannschaft austreiben, "koste es, was es wolle." Fehler wie am Samstag in Vigo werde der 59-Jährige nicht mehr tolerieren: "Zur Not werden wir doppelt so viel trainieren."