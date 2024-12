"Wenn nicht für das Geld, wofür dann?" Weltmeister kritisiert Jadon Sancho für Transfer zum FC Chelsea

Emmanuel Petit, ehemaliger Mittelfeldspieler des FC Chelsea, hat den Wechsel von Jadon Sancho zu den Blues deutlich kritisiert.

"Wie kommt Sancho dazu, nach all dem was bei Manchester United passiert ist nun bei Chelsea zu unterschreiben?", fragte sich Petit, der von 2001 bis 2004 für Chelsea spielte, im Interview mit BetVictor.

Dass sich Sancho die unübersichtliche Situation bei den Blues mit über 40 Spielern im Kader in dieser schwierigen Phase seiner Karriere antut, kann der französische Weltmeister von 1998 nicht nachvollziehen. "Hat er nicht genug davon, die Klubs zu wechseln, von seinem Weg auf dem Platz abzukommen und sein Selbstvertrauen einzubüßen? Jetzt ist er bei einem Verein ohne Konstanz, dem es an Zuversicht und Ergebnissen fehlt. Wenn er nicht für das Geld da ist, wofür denn dann?", so Petit.

Chelsea hatte Sancho vor einigen Tagen für ein Jahr von Manchester United ausgeliehen. Nach Ablauf der Leihe haben die Blues eine Kaufpflicht, werden den 24-jährigen Offensivspieler für eine Ablöse zwischen 23 und 29 Millionen Euro im Sommer 2025 fest verpflichten.