"Wenn es die Gerüchte nicht gäbe...": Jürgen Klopp lobpreist seinen potentiellen Nachfolger in Liverpool

Der am Saisonende scheidende Trainer des FC Liverpool, Jürgen Klopp, hat ausführlich über Xabi Alonso gesprochen. Der aktuelle Coach von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen gilt als potentieller Nachfolger von Klopp bei den Reds. Der Deutsche traut Alonso dies zu und glaubt, dass der Spanier Anführer einer neuen Generation von Trainern sein wird.

"Xabi macht einen unglaublichen Job", sagte Klopp. "Wenn es die Gerüchte nicht gäbe, wäre das völlig unabhängig davon. Wenn Sie mich vor acht Wochen nach Xabi Alonso gefragt hätten, hätte ich gesagt: 'Oh mein Gott'. Die Dinosaurier, wenn Sie so wollen - Ancelotti, Mourinho, Guardiola, vielleicht ich - werden den Job die nächsten 20 Jahre nicht mehr machen. OK, vielleicht Mourinho. Die nächste Generation ist bereits da und ich würde sagen, dass Xabi dabei herausragend ist."

Klopp lobpreiste Leverkusens Coach noch weiter: "Er ist ein ehemaliger Weltklassespieler, der auch aus einer Trainerfamilie stammt, was ein wenig hilft, denn er war schon wie ein Trainer, als er noch spielte. Der Fußball, den er spielt, die Mannschaften, die er aufstellt, die Transfers, die er getätigt hat - das ist absolut außergewöhnlich. Ich habe lange Zeit in der Bundesliga gespielt, und es ist sehr beeindruckend. Nicht nur die Anzahl der Punkte, sondern auch die Art und Weise, wie sie spielen. Er hat für diese Mannschaft tolle Spieler verpflichtet, genau das, was sie brauchten, und er macht wirklich einen ganz besonderen Job."