Wen Lothar Matthäus im neuen DFB-Kapitänsteam vermisst: "Das finde ich schade"

Lothar Matthäus hätte es bei der Wahl der DFB-Kapitäne bevorzugt, auch einen jungen Spieler zu wählen.

Lothar Matthäus findet es schade, dass für das Kapitänsteam der deutschen Nationalmannschaft, das am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz von Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet wurde, kein junger Spieler berufen wurde.

Joshua Kimmich vom FC Bayern ist neuer Kapitän der DFB-Elf, seine Vertreter heißen Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Kai Havertz (FC Arsenal).

"Ich hätte Tah auch aufgrund seiner Rolle in Leverkusen auch bei einem der Kapitäne gut gefunden", schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für Sky und wirft auch den erst 21-jährigen Jamal Musiala in die Diskussion.

"Ein Spieler dieser Generation spricht eine andere Sprache als die knapp dreißigjährigen. Es wäre eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen mit Blick auf die Zukunft und er hätte Themen aus den Sitzungen in den Kreis der Jüngeren getragen. Das finde ich etwas schade." Dennoch könne er "die Wahl grundsätzlich nachvollziehen."