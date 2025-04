Bundesliga: Welche deutschen Teams spielen in der nächsten Saison in der Champions League?

Die Champions-League-Saison 2024/25 ist die erste, die mit dem neuen Modus gespielt wird. Doch wie viele deutsche Mannschaften nehmen am Wettbewerb in der nächsten Spielzeit überhaupt teil? Hier die Antwort.

Die Champions-League-Saison 2023/24 ist zu Ende, Borussia Dortmund verpasste im Finale gegen Real Madrid die große Sensation und verlor mit 0:2.

Nun wirft SPOX einen Blick in die Zukunft und schaut sich die Situation der deutschen Klubs in der nächsten Saison an. Wie viele Bundesligisten nehmen am reformierten Wettbewerb teil? Im Folgenden gibt es die Antwort.